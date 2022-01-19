Монфис отдал всего лишь пять геймов Бублику на AusOpen-2022

Лучший теннисист Казахстана во втором круге не смог переиграть опытного француза Гаеля Монфиса. 17-сеяный AusOpen за полтора часа легко одолел Александра Бублика. 35-летний француз испытал трудности только в заключительной партии, а в остальных сетах его преимущество было безоговорочным - 6:1, 6:0, 6:4. Теперь Бублик, после вылета с одиночки, сыграет в парном разряде.

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