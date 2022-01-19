20:48 19.01.2022
Токаев гарантировал неприкосновенность контрактов и беспощадную борьбу с коррупцией
Фото: пресс-служба Акорды
Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter о том, что повестка нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан, передает Zakon.kz.
Экономика Казахстана показала устойчивость. Правительство примет все необходимые меры для повышения доверия отечественных, иностранных инвесторов и наших торговых партнеров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что повестка нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан, устранение разрыва в доходах, создание рабочих мест и сдерживание инфляции. Все усилия направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни для миллионов казахстанцев.
Мы гарантируем открытость национальной экономики, неприкосновенность контрактов, сохранение прав интеллектуальной собственности и продолжение беспощадной борьбы с коррупцией. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев