Токаев гарантировал неприкосновенность контрактов и беспощадную борьбу с коррупцией

Экономика Казахстана показала устойчивость. Правительство примет все необходимые меры для повышения доверия отечественных, иностранных инвесторов и наших торговых партнеров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что повестка нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан, устранение разрыва в доходах, создание рабочих мест и сдерживание инфляции. Все усилия направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни для миллионов казахстанцев.