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Законодательство РК
20:48 19.01.2022

Токаев гарантировал неприкосновенность контрактов и беспощадную борьбу с коррупцией

Президент Казахстана Токаев Фото: пресс-служба Акорды
Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter о том, что повестка нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан, передает Zakon.kz.
Экономика Казахстана показала устойчивость. Правительство примет все необходимые меры для повышения доверия отечественных, иностранных инвесторов и наших торговых партнеров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что повестка нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан, устранение разрыва в доходах, создание рабочих мест и сдерживание инфляции. Все усилия направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни для миллионов казахстанцев.

Мы гарантируем открытость национальной экономики, неприкосновенность контрактов, сохранение прав интеллектуальной собственности и продолжение беспощадной борьбы с коррупцией. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Елена Беляева
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