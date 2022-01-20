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09:56 20.01.2022

В горах Алматы возможен сход лавин

лавина в горах Фото: ДЧС Алматы
Обильные осадки и неустойчивое состояние снежного покрова на склонах гор в бассейнах алматинских рек могут спровоцировать сход снежных лавин, передает Zakon.kz.
На основании штормового предупреждения информируем, что в бассейнах рек Улкен Алматы и Киши Алматы из-за неустойчивого снежного покрова 20-21 января возможен сход снежных лавин.ДЧС Алматы

Кроме того, в Департаменте по ЧС города Алматы рекомендуют алматинцам соблюдать меры безопасности и воздержаться от похода в горы.

  • В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильного ветра прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

  • Если вы заметили небольшие оползни, то в горы также лучше не идти.

  • Если вы уже в горах, нужно быть предельно внимательными и следить за изменением погоды.

  • Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин.

  • Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут в темноте.

  • В рюкзаках туристов должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, лишним не будет и наличие навигаторов GPS.

Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку! Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении, – предупреждают спасатели.
Оксана Житникова
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