В горах Алматы возможен сход лавин

Кроме того, в Департаменте по ЧС города Алматы рекомендуют алматинцам соблюдать меры безопасности и воздержаться от похода в горы.

В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильного ветра прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

Если вы заметили небольшие оползни, то в горы также лучше не идти.

Если вы уже в горах, нужно быть предельно внимательными и следить за изменением погоды.

Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин.

Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут в темноте.