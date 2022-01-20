В Казахстане снимут мораторий на проверки МСБ, участвующих в госзакупках

В частности, предусматривается снятие моратория на проверки за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении субъектов малого, микропредпринимательства, которые являются участниками государственных закупок.

«Главой государства на пленарном заседании Мажилиса Парламента 11 января 2022 года поручено снять мораторий на проведение проверок для участников закупок, в действиях которых усматриваются признаки картельных соглашений. В этой связи в Указ о введении моратория вносится соответствующее исключение», - говорится в пояснении.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 февраля.