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Законодательство РК
14:48 20.01.2022

В Казахстане снимут мораторий на проверки МСБ, участвующих в госзакупках

проверки бизнеса Фото: pixabay
Агентство по защите и развитию конкуренции подготовило проект указа президента, которым вносятся дополнения в указ от 26 декабря 2019 года «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается снятие моратория на проверки за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении субъектов малого, микропредпринимательства, которые являются участниками государственных закупок.

«Главой государства на пленарном заседании Мажилиса Парламента 11 января 2022 года поручено снять мораторий на проведение проверок для участников закупок, в действиях которых усматриваются признаки картельных соглашений. В этой связи в Указ о введении моратория вносится соответствующее исключение», - говорится в пояснении.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 3 февраля.

Лариса Черненко
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