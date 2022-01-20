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Законодательство РК
16:53 20.01.2022

Ударили молотком и угрожали ножом – разбойное нападение на АЗС попало на видео

актюбинская область, азс, разбойное нападение, видео Фото: Пресс-служба ДП Актюбинской области
В Актюбинской области на видео попало разбойное нападение на автозаправочную станцию, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 19 января в 03:00 на АЗС (по пр. Санкибай батыра) зашли двое неизвестных лиц.

Ударив молотком оператора и угрожая ножом кассиру, они похитили сотовый телефон и деньги из кассы в сумме более 100 тыс. тенге. Также они прихватили с собой несколько пачек сигарет и скрылись в неизвестном направлении.Пресс-служба ДП Актюбинской области

Сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Актюбинской области были установлены и задержаны двое подозреваемых, у которых изъято похищенное.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 192, ч. 2 УК РК «Разбой».Пресс-служба ДП Актюбинской области

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Задержанные в порядке ст. 128 УПК РК водворены в следственный изолятор.Пресс-служба ДП Актюбинской области
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