Ударили молотком и угрожали ножом – разбойное нападение на АЗС попало на видео

Как сообщили в областном департаменте полиции, 19 января в 03:00 на АЗС (по пр. Санкибай батыра) зашли двое неизвестных лиц.

Ударив молотком оператора и угрожая ножом кассиру, они похитили сотовый телефон и деньги из кассы в сумме более 100 тыс. тенге. Также они прихватили с собой несколько пачек сигарет и скрылись в неизвестном направлении. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Актюбинской области были установлены и задержаны двое подозреваемых, у которых изъято похищенное.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 192, ч. 2 УК РК «Разбой». Пресс-служба ДП Актюбинской области

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.