16:53 20.01.2022
Ударили молотком и угрожали ножом – разбойное нападение на АЗС попало на видео
Фото: Пресс-служба ДП Актюбинской области
В Актюбинской области на видео попало разбойное нападение на автозаправочную станцию, передает Zakon.kz.
Как сообщили в областном департаменте полиции, 19 января в 03:00 на АЗС (по пр. Санкибай батыра) зашли двое неизвестных лиц.
Ударив молотком оператора и угрожая ножом кассиру, они похитили сотовый телефон и деньги из кассы в сумме более 100 тыс. тенге. Также они прихватили с собой несколько пачек сигарет и скрылись в неизвестном направлении.Пресс-служба ДП Актюбинской области
Сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Актюбинской области были установлены и задержаны двое подозреваемых, у которых изъято похищенное.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 192, ч. 2 УК РК «Разбой».Пресс-служба ДП Актюбинской области
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Задержанные в порядке ст. 128 УПК РК водворены в следственный изолятор.Пресс-служба ДП Актюбинской области