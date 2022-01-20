В КГД рассказали, как будут проверять бизнес после 1 февраля

Как рассказал и.о. директора департамента аудита КГД МФ РК Айдос Мухаметжанов, приостановлены до 1 февраля 2022 года начатые ранее, а также плановые налоговые и таможенные проверки, а также проверки других документов или сведений, начатые после выпуска товаров.

Исключение составляют проверки, которые назначаются по уголовно преследуемым вопросам, в рамках возбужденных уголовных дел и инициированные по заявлению самого налогоплательщика. Это в основном ликвидационные проверки или возврат НДС. И.о. директора департамента КГД Айдос Мухаметжанов

Как пояснил глава департамента, проверки отложены по поручению главы государства в связи со сложившейся ситуацией, для поддержки бизнеса.

Кроме того, до 1 февраля 2022 года органами государственных доходов приостановлено проведение камерального контроля, а также формирование уведомлений по камеральному контролю и уведомлений об устранений нарушений налогового законодательства.

С 1 февраля проверки возобновят, но с учетом положения бизнеса.