Принят механизм возмещения вреда, нанесенного во время беспорядков МСБ

Так, возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков, производится путем возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества, за исключением застрахованного имущества.

Случаи угона транспортных средств расследуются в рамках уголовного законодательства (за исключением доказанных фактов уничтожения транспортных средств в результате беспорядков).

Основанием для возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества является решение региональной комиссии по определению имущественного вреда, создаваемой решением местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы или комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего бизнеса фонда поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве».

Стоимость утраченного имущества, затраты на восстановление поврежденного имущества возмещаются владельцу имущества путем выплаты ему денежных средств из государственного бюджета или фонда поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве».

Определение источника средств для возмещения в зависимости от видов утраченного (уничтоженного, похищенного) имущества (недвижимое имущество, оборудование, транспортные средства, товарно-материальные ценности) относится к компетенции правительственной комиссии по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах.

Определение размера возмещаемой стоимости имущества осуществляется региональной комиссией или комиссией фонда в зависимости от источника финансирования.

Размер возмещения стоимости имущества определяется исходя из расходов, необходимых для восстановления (ремонта) поврежденного имущества, или размера уценки имущества вследствие его повреждения либо стоимости утраченного имущества по рыночным ценам, действующим в данной местности на момент возмещения стоимости имущества, с учетом износа утраченного или поврежденного имущества.

Оплата услуг, связанных с проведением оценки или аудита имущества, составлением смет и калькуляцией затрат на восстановление (ремонт) поврежденного имущества, возлагается на местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы или фонд.

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