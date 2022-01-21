Антикоррупционная политика будет пересмотрена в Казахстане

Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики. Акцент сейчас сохраняется на борьбе с последствиями, а не с причинами этого явления. Системный анализ предпосылок для коррупции, снижение возможностей чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан – этой работой следует заняться более серьезно на новом уровне. Антикоррупционной службой подготовлен проект антикоррупционной стратегии. Следует обстоятельно обсудить данный документ с предпринимательским сообществом. Обратите отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции. Президент Касым-Жомарт Токаев

Указал глава государства и на важность дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране.

Я неоднократно подчеркивал, что все инвестиционные обязательства государство будет неуклонно исполнять. Правительству следует провести анализ исполнения инвестобязательств. В современных условиях, когда борьба за иностранные инвестиции обострилась, нам нужно в гораздо большей степени полагаться на внутренние резервы. Речь, конечно, идет о средствах отечественных компаний. Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип «Зарабатываем здесь, тратим там» уже не имеет права на практическое существование. Президент РК

Поэтому в этом плане, по его словам, работа в стране будет вестись по двум направлениям: возврат капитала в страну или стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры.