14:50 21.01.2022
Антикоррупционная политика будет пересмотрена в Казахстане
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Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с казахстанскими бизнесменами заявил, что в стране будут снижены возможности чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан, передает корреспондент Zakon.kz.
Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики. Акцент сейчас сохраняется на борьбе с последствиями, а не с причинами этого явления. Системный анализ предпосылок для коррупции, снижение возможностей чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан – этой работой следует заняться более серьезно на новом уровне. Антикоррупционной службой подготовлен проект антикоррупционной стратегии. Следует обстоятельно обсудить данный документ с предпринимательским сообществом. Обратите отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции. Президент Касым-Жомарт Токаев
Указал глава государства и на важность дальнейшего улучшения инвестиционного климата в стране.
Я неоднократно подчеркивал, что все инвестиционные обязательства государство будет неуклонно исполнять. Правительству следует провести анализ исполнения инвестобязательств. В современных условиях, когда борьба за иностранные инвестиции обострилась, нам нужно в гораздо большей степени полагаться на внутренние резервы. Речь, конечно, идет о средствах отечественных компаний. Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип «Зарабатываем здесь, тратим там» уже не имеет права на практическое существование.Президент РК
Поэтому в этом плане, по его словам, работа в стране будет вестись по двум направлениям: возврат капитала в страну или стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры.
Такие механизмы применяются во многих странах мира. Нам тоже следует двигаться в этом направлении. Здесь необходимо понять, как вовлечь в эту работу наши банки. Средства должны идти в реальную экономику, а не в спекуляции на рынке. Что нужно поправить в регулировании, чтобы наши банкиры наконец начали исполнять свою прямую и главную функцию – кредитовать реальные бизнес-проекты? Вопрос, конечно, сложный, я это понимаю, но его надо решить. Сейчас это основной тормоз экономических преобразований. Касым-Жомарт Токаев