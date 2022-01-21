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16:49 21.01.2022

Информацию о мясе за 2050 тенге прокомментировали в акимате Алматы

Мясо в Алматы Фото: pixabay
В Алматы в социальных лавках мясо будет продаваться по 2050 тенге за килограмм – акимат города договорился с рынками и супермаркетами, передает Zakon.kz.

Накануне аким города Бакытжан Сагинтаев во время совещания сообщил, что говядина на пяти рынках Алматы стоит 2050 тенге. Однако алматинцы пожаловались, что не могут на базарах найти мясо по такой цене.

Сегодня, 21 января, заместитель акима Максат Кикимов подтвердил слова Сагинтаева. Он рассказал, что у акимата был договор с сетью супермаркетов Magnum о том, что там будут продавать мясо по 2050 тенге за килограмм. Договор должен был истечь 31 января.

Мы весь январь вели с ними переговоры. Сейчас договорились. Хотел бы поблагодарить руководство Magnum. Оно пошло нам навстречу и хочет продлить договор по цене 2050 тенге до конца апреля. Почему переговоры шли долго? Они хотели поднять цены. Мы предлагали других производителей мяса, но они боятся за качество и поэтому работают только со своими. После долгих переговоров мы договорились о 2050 тенге. Во всех торговых точках Magnum будут держать данную цену.Заместитель акима Алматы Максат Кикимов

Что касается рынков, то с ними сложновато. Сейчас в социальных лавках мясо по 2050 тенге продают на пяти рынках Алматы. Но продавцы там сталкиваются с проблемой нехватки продукции и просят увеличить объемы.

Акимат ведет переговоры с другими рынками, но сталкивается с сопротивлением.

Они не хотят, потому что начинается возмущение среди других продавцов. Максат Кикимов

Тем не менее, уже сейчас два производителя мяса согласны удерживать цены на уровне 2050 тенге за килограмм.

Айтурган Азимжанова
Алматы
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