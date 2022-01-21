Приобретение акций АО «Казахтелеком» – комментарий эксперта

Они рассказали, насколько могут оказаться востребованными ценные бумаги крупнейшего телеком-оператора страны на крупнейшей фондовой бирже США.

Разместиться на NASDAQ «Казахтелекому» рекомендовал главный редактор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев.

По его мнению, в настоящее время «Казахтелеком» сильно недооценен, и повторное размещение на внутреннем рынке сможет скорректировать его стоимость в сторону увеличения на 30-50%. В то время как размещение на NASDAQ повысит стоимость компании сразу вдвое – и Казахстан получит еще одну «голубую фишку».

На американской бирже приветствуется не просто технологичность, а работа потенциальных эмитентов на опережение конкурентов.

«Казахтелеком» в этой части выглядит достаточно убедительно, по его оценке Fitch Ratings. При этом следует учесть, что «Казахтелеком» держит свои тарифы на уровне ниже среднего по региону – то есть эффективность его работы выше многих региональных конкурентов. Объясняется это как раз технологичностью оператора, который после приобретения долей в двух сотовых компаниях страны начал активно внедрять автоматизацию внутренних бизнес-процессов, устраняя дублирование функций и сокращая внутренние расходы.

Также «Казахтелеком» запустил первую в Центральной Азии полностью выделенную сеть FWA для оказания услуг ШПД в частном секторе и в сельской местности страны.

Также «Казахтелеком» продвинулся дальше всех в стране и в ЦА в разворачивании сетей 5G. Так что в плане технологичности «Казахтелеком» является самым привлекательным для NASDAQ активом из ЦА.

Привлекательность «Казахтелекома» обуславливается и тем, что компания успешно выходит за рамки деятельности традиционного телеком-оператора. «Казахтелеком» запустил такие сервисы, как TV+, платформа телемедицины iMedicus, бизнес-платформа Ismet.kz, и другие. Все эти инновации постоянно дорабатываются и совершенствуются.

Необходимо отметить и кредитный рейтинг АО «Казахтелеком»: S&P Global Ratings – рейтинг ВВ+ (прогноз «Стабильный»), Fitch Ratings – рейтинг ВВВ- (прогноз «Стабильный»). Аналитики ведущих рейтинговых структур дают важную для любой фондовой биржи оценку: «Казахтелеком» устойчиво генерирует свободный денежный поток и имеет существенный запас ликвидности.

Так что во мнении о востребованности акций «Казахтелекома» на международных рынках действительно есть разумное зерно.

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