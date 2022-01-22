Иммунолог рассказал, кому можно получить двойную дозу при ревакцинации

Ревакцинацию от COVID-19 в большинстве случаев делают однокомпонентным препаратом. Кому можно и нужно вводить двухкомпонентную вакцину, рассказал иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Михаил Костинов, сообщает Радио Sputnik.

Первая прививка от коронавирусной инфекции, как правило, проводится в два этапа. Пациенту вводят два компонента вакцины с целью сформировать более крепкий иммунитет к COVID-19. При этом бустерную прививку, или ревакцинацию, обычно делают с помощью однокомпонентного препарата.

Некоторые люди, опасаясь заразиться коронавирусной инфекцией, настаивают на повторном введении им двух доз вакцины, но без рекомендации врача принимать подобное решение нельзя, отметил Костинов.

Это должен определить врач на основе возраста, прошлых заболеваний и того, как раньше человек переносил прививки. Только индивидуально врач может разрешить сделать бустер двумя дозами, даже несмотря на то, что человек уже получил две дозы полгода назад. Иммунолог Михаил Костинов

Показаниями для двухкомпонентной ревакцинации являются, в частности, заболевания сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, продолжил иммунолог.

Две дозы получают люди, которые имеют нарушения здоровья. То есть в случае сахарного диабета, ожирения, заболевания сердца, заболевания нервной системы, рака в период ремиссии. В этих случаях рекомендуется делать две прививки потому что после одной дозы иммунитет не формируется.