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12:23 22.01.2022

Ветерана UFC Олега Тактарова избили в Мексике

чемпион UFC Фото: Instagram/olegtaktarov_official
Причиной конфликта стало то, что Олег Тактаров заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте сообщил спортивный журналист Александр Лютиков.

Я попросил не терроризировать людей — предъявлять все претензии ко мне, а они пускай идут домой. Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били.Олег Тактаров

По словам ветерана UFC, на нем были наручники, а ноги были стянуты. Он считает, что с ним пыталась разобраться какая-то мафиозная структура. В итоге Тактарова спасло появление полицейских.

Олег Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. После спортивной карьеры Олег занялся работой в киноиндустрии.

Данияр Кунафин
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