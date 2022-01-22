Ветерана UFC Олега Тактарова избили в Мексике

Об инциденте сообщил спортивный журналист Александр Лютиков.

Я попросил не терроризировать людей — предъявлять все претензии ко мне, а они пускай идут домой. Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. Десять человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Олег Тактаров

По словам ветерана UFC, на нем были наручники, а ноги были стянуты. Он считает, что с ним пыталась разобраться какая-то мафиозная структура. В итоге Тактарова спасло появление полицейских.

Олег Тактаров является первым российским чемпионом промоушена UFC. После спортивной карьеры Олег занялся работой в киноиндустрии.