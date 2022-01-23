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13:06 23.01.2022

Один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского скрылся в Казахстане

Ограбление вдовы Градского Фото: Instagram/aborgradsky
По данным следствия, всего было три злоумышленника. Один из них на следующий день купил автомобиль Toyota и успел выехать из России в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Один из подозреваемых в ограблении вдовы российского певца Александра Градского уехал в Казахстан, сообщает РЕН-ТВ.

По данным следствия, он приобрел автомобиль Toyota и покинул территорию России.

Другой подозреваемый был отпущен из отдела полиции. У гражданина Таджикистана было железное алиби. Его смартфон в момент преступления находился рядом с местом событий. Однако подозреваемый доказал, что дал телефон для пользования родственнику.

Мужчину отпустили под обязательство о явке.

Об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко стало известно в ночь на 17 января.

Злоумышленники подстроили ДТП, когда женщина ехала по Центральной кольцевой автодороге. Как только Коташенко остановилась, мужчины сели в ее авто и, угрожая расправой, заставили вернуться домой в загородный коттедж.

Они украли оттуда большую сумму – 100 миллионов рублей. После этого вместе с вдовой Градского уехали. Они заставили ее довезти их до Апрелевки, а после пересели в Mercedes и уехали в сторону Москвы.

Данияр Кунафин
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