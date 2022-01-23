Один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского скрылся в Казахстане

Один из подозреваемых в ограблении вдовы российского певца Александра Градского уехал в Казахстан, сообщает РЕН-ТВ.

По данным следствия, он приобрел автомобиль Toyota и покинул территорию России.

Другой подозреваемый был отпущен из отдела полиции. У гражданина Таджикистана было железное алиби. Его смартфон в момент преступления находился рядом с местом событий. Однако подозреваемый доказал, что дал телефон для пользования родственнику.

Мужчину отпустили под обязательство о явке.

Об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко стало известно в ночь на 17 января.

Злоумышленники подстроили ДТП, когда женщина ехала по Центральной кольцевой автодороге. Как только Коташенко остановилась, мужчины сели в ее авто и, угрожая расправой, заставили вернуться домой в загородный коттедж.

Они украли оттуда большую сумму – 100 миллионов рублей. После этого вместе с вдовой Градского уехали. Они заставили ее довезти их до Апрелевки, а после пересели в Mercedes и уехали в сторону Москвы.