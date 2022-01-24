Очные занятия для 0-4 классов отменили в Нур-Султане
По данным столичного управления образования, 24 января в городе в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.
21 января главный государственный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление.
Согласно документу, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, а также Министерству образования и науки Казахстана определить следующие форматы обучения:
в дошкольных организациях – в штатном формате по заявлениям родителей (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах);
в общеобразовательных школах («красная» зона):
- начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;
- до 600 учащихся включительно – в штатном формате;
- свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;
во внешкольных организациях (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах) – в штатном формате;
в вузах и колледжах («красная» зона) в комбинированном формате – практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн.
Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.