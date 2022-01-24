Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:43 24.01.2022

Очные занятия для 0-4 классов отменили в Нур-Султане

Нур-Султан морозы учеба Фото: Zakon.kz
Отмена занятий для столичных учеников начальных классов произошла из-за морозов, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного управления образования, 24 января в городе в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

21 января главный государственный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление.

Согласно документу, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, а также Министерству образования и науки Казахстана определить следующие форматы обучения:

  • в дошкольных организациях – в штатном формате по заявлениям родителей (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах);

  • в общеобразовательных школах («красная» зона):

- начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;

- до 600 учащихся включительно – в штатном формате;

- свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

  • во внешкольных организациях (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах) – в штатном формате;

  • в вузах и колледжах («красная» зона) в комбинированном формате – практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн.

Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.

Данияр Кунафин
Нур-Султан
В Казахстане продолжается спад заболевших COVID-19 за сутки
23.01.2022
В Алматы упал строительный кран, погиб крановщик
23.01.2022
Данилина сенсационно вышла в четвертьфинал AusOpen-2022
23.01.2022
Угрожал пистолетом – конфликт в Алматинском метро
23.01.2022
Блокпосты на въездах в Алматы продолжат работу
23.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости