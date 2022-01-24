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Законодательство РК
10:36 24.01.2022

Казахстанцы смогут находиться на Мальдивах без визы 30 дней

соглашение о безвизе Фото: pixabay
МИД РК подготовил проект Соглашения между Правительством РК и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с даты их въезда.

Вместе с тем приехавшие в деловых целях, для трудоустройства или учебы на период свыше 30 календарных дней, должны получить соответствующую визу, требуемую в соответствии с законодательством государства.

Действительными проездными документами Республики Казахстан являются:

  1. дипломатический паспорт;

  2. служебный паспорт;

  3. паспорт гражданина РК;

  4. свидетельство на возвращение.

Проект соглашения размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 4 февраля.

Лариса Черненко
Открытые НПА МИД РК Казахстан Мальдивские острова
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