Казахстанцы смогут находиться на Мальдивах без визы 30 дней

Как следует из документа, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с даты их въезда.

Вместе с тем приехавшие в деловых целях, для трудоустройства или учебы на период свыше 30 календарных дней, должны получить соответствующую визу, требуемую в соответствии с законодательством государства.

Действительными проездными документами Республики Казахстан являются:

дипломатический паспорт; служебный паспорт; паспорт гражданина РК; свидетельство на возвращение.

Проект соглашения размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 4 февраля.