В Алматы начнут выплачивать компенсации пострадавшим в ходе беспорядков

Компенсации начнут выплачивать с сегодняшнего дня, 24 января. Об этом сообщил заместитель акима Ильяс Усеров.

Речь идет о выплатах 603 пострадавшим работникам госорганов, больниц и СМИ. Из них: 592 сотрудника правоохранительных органов, один сотрудник Департамента по чрезвычайным ситуациям, три сотрудника местных исполнительных органов, один сотрудник телеканала «Алматы» и шесть сотрудников медицинских организаций.

По 2 млн тенге выплатят пострадавшим в тяжелой степени, 1 млн тенге – средней степени, 500 тыс. тенге - в легкой форме.

Кроме того, финансовая помощь в размере 100 тыс. тенге будет выплачена задействованным в период ЧП 3878 сотрудникам полиции, 1207 сотрудникам ДЧС, 3888 сотрудникам Управления общественного здоровья, 93 сотрудникам Службы спасения.

Сегодня соответствующие документы направлены в казначейство и после обеда будут произведены первые выплаты. Заместитель акима Алматы Ильяс Усеров

Департаменту полиции будет направлена сумма в размере порядка 200 млн тенге. Это выплаты за пострадавший автотранспорт. В случае необходимости сумма будет увеличена.