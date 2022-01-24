Ануар Жангозин назначен главой центра международных программ «Болашак»

Ануар Жангозин назначен председателем правления центра международных программ «Болашак», – отмечено в пресс-релизе МОН РК.

Жангозин родился в 1986 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Математика» и магистратуру Назарбаев Университета по специальности «Управление образованием».

Состоит в Президентском молодежном кадровом резерве.

С 2008 по 2011 год работал менеджером, заместителем директора департамента методологического процесса АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». С 2011 по 2016 год работал учителем математики, директором Назарбаев Интеллектуальной школы столицы. С 2017 по 2019 год являлся руководителем Управления образования города Нур-Султана.

Владеет казахским, русским и английским языками.