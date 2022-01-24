12:55 24.01.2022
Элитный внедорожник сорвался с моста в Алматинской области – погиб водитель
Фото: Zakon.kz
По данным областной полиции, ДТП произошло в обед 23 января в Сарканском районе.
43-летний водитель Lexus двигался в северном направлении по трассе Алматы – Оскемен. Однако он не справился с управлением и сорвался с моста, – отмечено в сообщении пресс-службы ДП Алматинской области.
Водитель внедорожника скончался на месте происшествия.
По факту с назначением экспертиз проводится досудебное расследование, предусмотренное ст. 345, ч. 3 УК РК, – заключили в ведомстве.