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Законодательство РК
12:55 24.01.2022

Элитный внедорожник сорвался с моста в Алматинской области – погиб водитель

ДТП Фото: Zakon.kz
Внедорожник Lexus на трассе в Алматинской области упал с моста, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, ДТП произошло в обед 23 января в Сарканском районе.

43-летний водитель Lexus двигался в северном направлении по трассе Алматы – Оскемен. Однако он не справился с управлением и сорвался с моста, – отмечено в сообщении пресс-службы ДП Алматинской области.

Водитель внедорожника скончался на месте происшествия.

По факту с назначением экспертиз проводится досудебное расследование, предусмотренное ст. 345, ч. 3 УК РК, – заключили в ведомстве.

Анастасия Московчук
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