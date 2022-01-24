Сагaндыкова и Батютенко сыграли первые матчи на юниорском AusOpen-2022

На корты Мельбурна защищать честь Казахстана вышли Аружан Сагандыкова и Максим Батютенко. Оба теннисиста являются первыми ракетками республики среди игроков до 18 лет.

До начала австралийского турнира у 16-летнего уроженца Темиртау на счету четыре титула серии ITF. А в активе 17-летней Сагандыковой шесть трофеев ITF.

Фото: Instagram/ktf.kz

Максим Батютенко – М. Ранкин (Англия) – 6:4, 6:3.

С. Костулас (Бельгия) – Аружан Сагандыкова – 6:1, 6:2.

Г. Дебру (Франция) / К. Фельдбауш (Швейцария) – М. Батютенко / Д. Гандольфи (Италия) – 6:3, 6:2.

А. Сагандыкова / Е. Хайрутдинова (Россия) – М. Андреева (Россия) / М. Ровинска (Польша) – 6:3, 6:4.