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13:30 24.01.2022

Сагaндыкова и Батютенко сыграли первые матчи на юниорском AusOpen-2022

Теннис Дебют AusOpen-2022 Фото: ktf.kz
Впервые в истории казахстанского тенниса два участника выступили в юниорской сетке Чемпионата Австралии, сообщает Zakon.kz.

На корты Мельбурна защищать честь Казахстана вышли Аружан Сагандыкова и Максим Батютенко. Оба теннисиста являются первыми ракетками республики среди игроков до 18 лет.

До начала австралийского турнира у 16-летнего уроженца Темиртау на счету четыре титула серии ITF. А в активе 17-летней Сагандыковой шесть трофеев ITF.

Теннис AusOpen-2022 Дебют

Фото: Instagram/ktf.kz

Первый круг AusOpen-2022:

Максим Батютенко – М. Ранкин (Англия) – 6:4, 6:3.

С. Костулас (Бельгия) – Аружан Сагандыкова – 6:1, 6:2.

Г. Дебру (Франция) / К. Фельдбауш (Швейцария) – М. Батютенко / Д. Гандольфи (Италия) – 6:3, 6:2.

А. Сагандыкова / Е. Хайрутдинова (Россия) – М. Андреева (Россия) / М. Ровинска (Польша) – 6:3, 6:4.

Теннис Дебют AusOpen-2022

Фото: Instagram/a__sagandykova___

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