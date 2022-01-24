13:30 24.01.2022
Сагaндыкова и Батютенко сыграли первые матчи на юниорском AusOpen-2022
Фото: ktf.kz
Впервые в истории казахстанского тенниса два участника выступили в юниорской сетке Чемпионата Австралии, сообщает Zakon.kz.
На корты Мельбурна защищать честь Казахстана вышли Аружан Сагандыкова и Максим Батютенко. Оба теннисиста являются первыми ракетками республики среди игроков до 18 лет.
До начала австралийского турнира у 16-летнего уроженца Темиртау на счету четыре титула серии ITF. А в активе 17-летней Сагандыковой шесть трофеев ITF.
Первый круг AusOpen-2022:
Фото: Instagram/ktf.kz
Максим Батютенко – М. Ранкин (Англия) – 6:4, 6:3.
С. Костулас (Бельгия) – Аружан Сагандыкова – 6:1, 6:2.
Г. Дебру (Франция) / К. Фельдбауш (Швейцария) – М. Батютенко / Д. Гандольфи (Италия) – 6:3, 6:2.
А. Сагандыкова / Е. Хайрутдинова (Россия) – М. Андреева (Россия) / М. Ровинска (Польша) – 6:3, 6:4.
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Фото: Instagram/a__sagandykova___