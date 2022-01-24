Нацбанк повысил базовую ставку до 10,25%

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 11,25%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 9,25%. Нацбанк РК

Как отмечается, такое решение принято с учетом необходимости снижения инфляционных ожиданий и вхождения инфляции в установленный целевой коридор 4-6% к концу 2022 года.

В большинстве экономик мира, в том числе странах – основных торговых партнерах Казахстана, инфляция продолжает находиться на повышенных уровнях. Внутренняя конъюнктура, несмотря на наличие дезинфляционных процессов в последние месяцы, характеризуется наличием значительных проинфляционных рисков как на стороне спроса, так и со стороны предложения.

Инфляция в крупнейших экономиках мира и странах – основных торговых партнерах все еще остается на высоких значениях. В США впервые с 1982 года инфляция повысилась до 7%. Потребительская инфляция в ЕС в декабре 2021 года выросла до 5,3%, в Германии – впервые с 1992 года до 5,7%. В Китае рост цен достиг 15-месячного максимума в ноябре 2021 года (2,3%), затем снизился до 1,5% в декабре 2021 года. В России инфляция в декабре 2021 года осталась на прежнем высоком уровне – 8,4%.

На мировом рынке продовольствия отмечается небольшое замедление роста цен. Индекс продовольственных цен ФАО в декабре 2021 года снизился на 0,9% в сравнении предыдущим месяцем (рост в ноябре – 1,3%) в результате снижения цен на все подгруппы продовольственных товаров, за исключением молочной продукции. При этом в годовом выражении рост индекса составил 23,1% (годовой рост в ноябре – 27,8%).

Согласно оценкам Национального банка, в первом полугодии 2022 года на фоне неопределенности на продовольственных рынках и слабого урожая пшеницы в северном полушарии ожидается рост цен на отдельных сегментах рынка мирового продовольствия, в дальнейшем по мере стабилизации ситуации с COVID-19 и началом нового сельскохозяйственного сезона темпы роста будут постепенно замедляться.

В Казахстане в декабре 2021 года годовая инфляция снизилась до 8,4%. В условиях реализации мер антиинфляционного реагирования месячные темпы роста цен в ноябре-декабре 2021 года были ниже среднеисторических. Нацбанк РК

Продовольственная инфляция в декабре 2021 года существенно снизилась и составила 9,9% в годовом выражении.

Как отметили в Нацбанке, это связано с реализацией мер антиинфляционного реагирования и выходом из расчета годовой инфляции высоких месячных значений на отдельные продовольственные товары.

Годовая дезинфляция наблюдается на молочные продукты, яйца, масла, сахар и овощи. Несмотря на это, годовые темпы роста стоимости плодоовощной продукции все еще остаются на высоких уровнях. По итогам 2021 года рост цен на свеклу составил 73%, капусту – 37,5%, морковь – 29,5%, картофель – 20,2% в годовом выражении. Отмечается ускорение годовой инфляции на мясо, хлебобулочные изделия и крупы, а также безалкогольные напитки.

Существенное замедление продовольственной инфляции сопровождается ускорением непродовольственной компоненты до 8,5% по итогам декабря 2021 года.

Текущее высокое значение годовой непродовольственной инфляции наблюдается впервые с мая 2018 года. Основной вклад вносит рост цен на ГСМ (23,2%), автомобили (14,7%) и твердое топливо (9,5%), в т.ч. уголь (9,8%). Годовой рост цен на бензин ускорился до 19,6%, дизельное топливо – на 46,5%.

Годовая инфляция платных услуг в декабре 2021 года замедлилась до 6,5% (октябрь 2021 года – 6,9%, декабрь 2020 года – 4,2%) на фоне более умеренного роста цен на регулируемые коммунальные услуги, услуги парикмахерских, ресторанов и гостиниц.

Рост тарифов на регулируемые коммунальные услуги несколько замедлился до 4,1% в результате снижения тарифов на центральное отопление и горячую воду. При этом темпы роста все еще превышают уровень декабря 2020 года. Продолжается активный рост стоимости аренды жилья (19,8% в декабре 2021 года). Также ввиду повышенного спроса в декабре 2021 года произошел резкий рост цен на отдельные виды услуг транспорта.

Траектория базовой инфляции указывает на неустойчивость замедления инфляционных процессов. Различные оценки базовой инфляции после замедления в августе-ноябре 2021 года вновь демонстрируют ускорение в декабре 2021 года, сформировавшись выше целевого коридора. Это связано с высоким ростом цен на нерегулируемые товары и услуги.

Инфляционные ожидания, несмотря на некоторое снижение, сохраняются на повышенном уровне. В декабре 2021 года количественная оценка инфляции на год вперед составила 10,3%. Большая часть респондентов (66%) по-прежнему ожидает сохранения либо ускорения текущего роста цен в следующие 12 месяцев. Среди них доля ожидающих дальнейшего роста цен несколько снизилась с максимального исторического уровня в 35% в ноябре до 31% в декабре 2021 года. Нацбанк РК

Потребительский спрос продолжил сохранять положительную тенденцию, о чем свидетельствует динамика розничного товарооборота и потребительского импорта.

Розничный товарооборот с января по ноябрь 2021 года сохранял положительную динамику, составив 6,5% по итогам 11 месяцев 2021 года. В 2021 году существенный положительный вклад в розничный товарооборот вносили непродовольственные товары, дополнительно с середины года было отмечено восстановление товарооборота продуктов питания. Реализация отложенного спроса и динамичный рост товарооборота сопровождались двузначными темпами роста потребительского импорта, который по итогам 11 месяцев 2021 года увеличился на 21,8%.

Потребление домашних хозяйств в 2021 году поддерживалось реализацией отложенного спроса и повышением реальных доходов населения. По итогам января-ноября 2021 года рост реальных доходов составил 3,1%. Некоторую корректировку в дальнейшую динамику спроса внесли режим чрезвычайного положения в стране, а также наблюдающийся рост случаев заражения штаммом «Омикрон».

Существенное увеличение денежного предложения в результате реализации государственных программ поддержки экономики приводит к проинфляционному давлению в экономике и оказывает негативное влияние на стабильность валютного рынка.

Реализация данных программ ускорила восстановление экономики к допандемическому уровню, но в то же время привела к расширению денежной базы с начала 2020 года в 1,6 раза, до 11 трлн тенге, денежная масса за тот же период увеличилась на 41,2%, до 30,1 трлн тенге. Нацбанк РК

Для снижения влияния данного фактора на инфляцию Национальный банк уже начал выход из государственных программ поддержки экономики, завершив финансирование пяти из них в 2021 году (это Программа льготного кредитования предпринимателей, «Дорожная карта занятости», «Нұрлы Жер», Программа льготного автокредитования и ипотечная программа «Баспана хит»). В 2022 году планируется завершение финансирования программы «Экономика простых вещей» и ипотечной программы «7-20-25».

Учитывая развитие ситуации в мировой экономике и текущие внутренние факторы в Казахстане, согласно обновленному прогнозу Национальный банк ожидает дальнейшее замедление инфляции до уровня 6-6,5% по итогам 2022 года.

При этом, в связи с трагическими событиями в Казахстане в начале января и относительно низкой базой первой половины 2021 года, возможен рост инфляционных процессов, основное давление которого придется на I квартал. Во втором полугодии, после истечения срока действия (180 дней) мер временного регулирования цен на СЗПТ, ГСМ и коммунальные услуги, могут возрасти риски ускорения инфляции. Нацбанк РК

На основании текущего баланса рисков, неустойчивости замедления инфляции в конце 2021 года, в том числе из-за ускорения непродовольственной компоненты, а также повышенных инфляционных ожиданий Национальный банк продолжает ужесточение денежно-кредитной политики.

Вкупе с эффективной реализацией разрабатываемого правительством комплекса мер по контролю инфляции дезинфляционная денежно-кредитная политика Национального банка позволит снизить инфляцию в соответствии с установленной на 2022 год целью – до 4-6%.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 9 марта 2022 года в 15:00 по времени Нур-Султана.

Прежняя ставка была на уровне 9,75%.