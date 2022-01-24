Ограничить этажность жилых зданий планируют в Алматы

В Алматы хотят ограничить высоту жилых зданий на участках выше Абая до пр. Аль Фараби и ул. Жандосова, от Восточного объездного кольца до ул. Саина.

Кроме того, в городе планируется запретить строительство малоэтажных ЖК на склонах гор.

На прошлой неделе Бакытжан Абдирович поручил отработать несколько очень принципиальных решений по запрету строительства многоквартирных жилых комплексов на склонах гор и ограничения этажности между проспектами Абая и Аль Фараби. (...) На данный момент сформирована рабочая группа, которая подготовит пакет документов для утверждения ограничения этажности и проведения соответствующих процедур. Все ЖК, получившие разрешения с текущими этажами, будут завершены без применения новых требований по принципу «закон обратной силы не имеет». Заместитель акима Мухит Азирбаев

На разработку предложений у рабочей группы есть месяц.