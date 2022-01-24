18:23 24.01.2022
«Оскорбил маму» – житель Алматинской области избил родственника
Фото: polisia.kz
15 января в дежурную часть Енбекшиказахского РУП поступило сообщение из больницы города Есик о госпитализации 31-летнего жителя поселка Кызылжар с травмами.
Врачи диагностировали у потерпевшего «травматический пневмоторакс».
Со слов потерпевшего, он был избит на улице неизвестными. Факт избиения зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 107, ч. 1 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Сотрудники ОКП Енбекшиказахского РУП, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, задержали 42-летнего жителя села Каракемир, являющегося двоюродным братом потерпевшего. Последний пояснил, что избил родственника во дворе дома за то, что тот оскорбил его маму. Проводится досудебное расследование. Пресс-служба МВД РК