«Оскорбил маму» – житель Алматинской области избил родственника

15 января в дежурную часть Енбекшиказахского РУП поступило сообщение из больницы города Есик о госпитализации 31-летнего жителя поселка Кызылжар с травмами.

Врачи диагностировали у потерпевшего «травматический пневмоторакс».

Со слов потерпевшего, он был избит на улице неизвестными. Факт избиения зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 107, ч. 1 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».