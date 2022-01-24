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Законодательство РК
18:23 24.01.2022

«Оскорбил маму» – житель Алматинской области избил родственника

Оскорбил маму, избил родственника Фото: polisia.kz
Конфликт между родственниками закончился дракой, сообщает Zakon.kz.

15 января в дежурную часть Енбекшиказахского РУП поступило сообщение из больницы города Есик о госпитализации 31-летнего жителя поселка Кызылжар с травмами.

Врачи диагностировали у потерпевшего «травматический пневмоторакс».

Со слов потерпевшего, он был избит на улице неизвестными. Факт избиения зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 107, ч. 1 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Сотрудники ОКП Енбекшиказахского РУП, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, задержали 42-летнего жителя села Каракемир, являющегося двоюродным братом потерпевшего. Последний пояснил, что избил родственника во дворе дома за то, что тот оскорбил его маму. Проводится досудебное расследование. Пресс-служба МВД РК
Константин Вноровский
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