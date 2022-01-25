Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:16 25.01.2022

В Казахстане пересмотрели сроки карантина и изменения статусов в Ashyq

COVID-19, коронавирус, статус Фото: PIXABAY
С учетом течения «омикрон-штамма», пересмотрен подход к срокам карантина и изменения статусов в Ashyq, сообщила на заседании правительства министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.

Срок карантина для близкоконтактных и бессимптомных больных сокращен с 14 до 10 дней. Министр добавила, что при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на седьмые сутки карантин завершается.

Если по каким-то причинам ПЦР на седьмые сутки не сдан, то карантин завершается на десятый день без дополнительной сдачи ПЦР теста. Данные критерии нашли свое отражение в постановлении главного государственного санитарного врача по ограничительным мерам и постановлении, определяющим правила работы и изменения в статусе AshyqАжар Гиният
Айша Тулеубекова
COVID-19 Омикрон-штамм Гиният Ажар Минздрав РК
Zakon.kz запустил новое мобильное приложение
24.01.2022
Врачи обратились к президенту с просьбой освободить Елжана Биртанова
24.01.2022
В Казахстане создано командование Сил специальных операций Вооруженных сил
24.01.2022
Нацбанк повысил базовую ставку до 10,25%
24.01.2022
Данияр Ашимбаев: Основной движущей силой теракта были экстремистские группировки
24.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости