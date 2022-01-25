09:16 25.01.2022
В Казахстане пересмотрели сроки карантина и изменения статусов в Ashyq
Фото: PIXABAY
С учетом течения «омикрон-штамма», пересмотрен подход к срокам карантина и изменения статусов в Ashyq, сообщила на заседании правительства министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.
Срок карантина для близкоконтактных и бессимптомных больных сокращен с 14 до 10 дней. Министр добавила, что при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на седьмые сутки карантин завершается.
Если по каким-то причинам ПЦР на седьмые сутки не сдан, то карантин завершается на десятый день без дополнительной сдачи ПЦР теста. Данные критерии нашли свое отражение в постановлении главного государственного санитарного врача по ограничительным мерам и постановлении, определяющим правила работы и изменения в статусе AshyqАжар Гиният