Аружан Сагандыкова прошла в четвертьфинал юниорского AusOpen-2022

Для молодой казахстанской теннисистки четвертьфинал на турнирах Большого шлема – самый большой успех в карьере на данный момент. А помогла ей продвинуться по турнирной сетке AusOpen-2022 – россиянка Екатерина Хайрутдинова. 25 января казахстанско-российский дуэт во втором круге данных соревнований был сильнее представителей Греции – Михаэлу Лаки и Димитру Павлу – 6:3, 6:3.

К сожалению, юниорскую сетку одиночного разряда покидает Максим Батютенко. Темиртауский теннисист проиграл литовцу Эдасу Бутвиласу, победителю прошлогоднего юниорского Уимблдона в паре – 6:7 (5:7), 3:6.

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