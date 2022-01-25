Аэропорт Бишкека перешел на автономный режим работы

Как сообщили 24.kg в пресс-службе международного аэропорта проблем с приемом рейсов нет. Аэропорт работает штатно, но не в полном режиме. Временно приостановлена регистрация на чартерный рейс Бишкек — Исламабад.

Проблемы с электричеством наблюдаются в Оше, Токмоке, Таласе, Кара-Балте. По всему Бишкеку не работают насосные станции.

В Казахстане и Узбекистане также наблюдаются перебои с электричеством.