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13:35 25.01.2022

Аэропорт Бишкека перешел на автономный режим работы

аэропорт Манас Фото: wikimedia
Из-за отключения света аэропорт «Манас» перешел на автономное энергообеспечение, передает Zakon.kz.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе международного аэропорта проблем с приемом рейсов нет. Аэропорт работает штатно, но не в полном режиме. Временно приостановлена регистрация на чартерный рейс Бишкек — Исламабад.

Проблемы с электричеством наблюдаются в Оше, Токмоке, Таласе, Кара-Балте. По всему Бишкеку не работают насосные станции.

В Казахстане и Узбекистане также наблюдаются перебои с электричеством.

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