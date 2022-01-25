Из-за отключения электричества в Алматы встали троллейбусы

Данную информацию подтвердили в пресс-службе акимата Алматы, уточнив, что троллейбусы стоят на маршруте в ожидании возобновления подачи электроэнергии.

Стоит отметить, что Международный аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме. Также отключения электроэнергии не повлияли на работу Алматинского метрополитена.

25 января казахстанцы стали жаловаться на массовое отключение электроэнергии. Во многих районах города отсутствовал свет.

Позже в АО «KEGOC» сообщили, почему произошли массовые отключения электроэнергии на территории Казахстана, рассказав, что в 11:59 (по времени Нур-Султана) из-за значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана».