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14:21 25.01.2022

Из-за отключения электричества в Алматы встали троллейбусы

салон троллейбуса Фото: Zakon.kz
Из-за отключения электроэнергии в Алматы остановилось движение троллейбусов по городу, передает Zakon.kz.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе акимата Алматы, уточнив, что троллейбусы стоят на маршруте в ожидании возобновления подачи электроэнергии.

Стоит отметить, что Международный аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме. Также отключения электроэнергии не повлияли на работу Алматинского метрополитена.

25 января казахстанцы стали жаловаться на массовое отключение электроэнергии. Во многих районах города отсутствовал свет.

Позже в АО «KEGOC» сообщили, почему произошли массовые отключения электроэнергии на территории Казахстана, рассказав, что в 11:59 (по времени Нур-Султана) из-за значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана».

Оксана Житникова
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