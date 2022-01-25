14:57 25.01.2022
В Карагандинской области сотрудники дома престарелых присваивали пенсии и пособия постояльцев
Фото: Zakon.kz
Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области выявлена преступная схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров, сообщает Zakon.kz.
На протяжении пяти лет работники дома престарелых при соучастии филиала «Казпочты» присваивали себе пособия и пенсии пенсионеров и инвалидов. 18 января по результатам проведения ОРМ в одной из квартир преступники уличены с поличным при распределении между собой похищенных денежных средств в сумме 1,3 млн тенге.Пресс-служба АФМ
Как отмечается, эти деньги фактически предназначались для социальных выплат 25 пенсионерам и инвалидам за январь текущего года.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 190, ч. 3, п. 3 УК, проводится досудебное расследование.