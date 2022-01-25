В Карагандинской области сотрудники дома престарелых присваивали пенсии и пособия постояльцев

На протяжении пяти лет работники дома престарелых при соучастии филиала «Казпочты» присваивали себе пособия и пенсии пенсионеров и инвалидов. 18 января по результатам проведения ОРМ в одной из квартир преступники уличены с поличным при распределении между собой похищенных денежных средств в сумме 1,3 млн тенге. Пресс-служба АФМ

Как отмечается, эти деньги фактически предназначались для социальных выплат 25 пенсионерам и инвалидам за январь текущего года.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 190, ч. 3, п. 3 УК, проводится досудебное расследование.