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Законодательство РК
14:57 25.01.2022

В Карагандинской области сотрудники дома престарелых присваивали пенсии и пособия постояльцев

присвоение пенсий и пособий Фото: Zakon.kz
Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области выявлена преступная схема хищений пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров, сообщает Zakon.kz.
На протяжении пяти лет работники дома престарелых при соучастии филиала «Казпочты» присваивали себе пособия и пенсии пенсионеров и инвалидов. 18 января по результатам проведения ОРМ в одной из квартир преступники уличены с поличным при распределении между собой похищенных денежных средств в сумме 1,3 млн тенге.Пресс-служба АФМ

Как отмечается, эти деньги фактически предназначались для социальных выплат 25 пенсионерам и инвалидам за январь текущего года.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 190, ч. 3, п. 3 УК, проводится досудебное расследование.

Лариса Черненко
АФМ РК Карагандинская область
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