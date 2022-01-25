Заказчики январских терактов рассчитывали на победу – генерал Махмут Телегусов

— Махмут Утегенович, многие генералы и офицеры, вставшие на защиту мирных граждан во время трагических январских событий, участвовали, как и вы сами, в боевых операциях и миротворческих миссиях на территории других государств, у вас большой опыт по борьбе с международным терроризмом и преступными организациями. Именно поэтому вы решили принять участие в стабилизации обстановки в Алматы?

— У нас, генералов, стоявших у истоков независимости Казахстана, действительно достаточно боевого и служебного опыта по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими преступными посягательствами в отношении граждан, наработанного еще в советское время.

Генерал Максут Нуриманов – участник боевых действий в Нагорном Карабахе и миротворческих операций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, генерал Марат Мажитов – пограничник, участник боевых действий в Афганистане. Я от Казахстана участвовал в работе штаба Центрального командования США в операции «Глобальная война против международного терроризма» в составе коалиционных сил из 68 государств мира. И, конечно, в такой сложный и ответственный для страны момент мы не могли оставаться в стороне.

5 января Совет генералов создал объединенный штаб ветеранских организаций Алматы по содействию Верховному главнокомандующему в стабилизации ситуации в нашем городе и все свои силы направил на обеспечение безопасности объектов важного стратегического значения.

— То есть вы были очевидцами этих событий. Как вы думаете, это действительно был теракт?

— Однозначно. Мы имели дело с подготовленными, организованными и централизованно управляемыми боевыми группировками. Это стало понятно, когда в ночь с 4 на 5 января начались погромы и агрессивные действия, когда начали стрелять, сжигать полицейские машины, поджигать административные здания, избивать и убивать безоружных курсантов, солдат, офицеров, сотрудников правоохранительных органов. Им жестоко наносили удары прутьями, битами и другими подручными средствами.

К сожалению, был убит подполковник, командир воздушно-десантной бригады Сандибек Хаиров. Он без оружия защищал своих подчиненных на верхнем этаже административного здания. Его тело было сожжено и опознали его по специальному жетону военнослужащего.

То есть в Алматы начались настоящие бои, боевики стали атаковать объекты, представляющие для них особый интерес – здания полиции, КНБ, прокуратуру, военные части, охотничьи магазины и другие, где имеются оружие и боеприпасы. В пригородных районах были организованы группы, которые блокировали дороги и останавливали колонны с военнослужащими, пытаясь захватить их.

— Также был полностью разгромлен ряд супермаркетов и торгово-развлекательных центров...

— Это уже дело рук мародеров и безработной молодежи, которые тоже действовали группами, организованно. Они воспользовались ситуацией и начали бесчинствовать, грабить торговые объекты. Террористы магазины не грабили, им не нужны были товары и столько продуктов, это не их цель. Их цель – захват власти.

Нам стало понятно, что организаторы из столицы, отдельных регионов и правоохранительных органов, используя наличие большого количества митингующих, направили под их прикрытием свои заранее подготовленные несколько тысяч боевиков-наемников. Они планировали захватить Алматы и дислоцированные на его территории воинские части, склонить военнослужащих и силовиков на свою сторону, блокировать город, создать плацдарм для наращивания состава группировки и силовыми методами добиться основной цели заговора.

Ситуация была очень тяжелая и мы, боевые генералы и офицеры, приняли активное участие в ее стабилизации. Так, участники войны в Нагорном Карабахе вместе с «афганцами» и с ветеранами боевых действий на таджикско-афганской границе и Ираке взяли под свою защиту горбольницу №4, БСМП, детскую горбольницу №2 и другие объекты здравоохранения и жизнеобеспечения.

Офицеры Адильбек Елеусизов, Фурхад Джалилов, Таир Талипов, Асет Есенаман, Расул Дурсунов, Назар Шарханулы и другие непосредственно обеспечивали охрану зданий, выполняли боевую задачу под руководством генерал-майора Максута Нуриманова.

Другая группа ветеранов частично сосредоточилась в Алматы, частично в Талгаре. Они защищали акиматы, следили за связью, за системой газоснабжения, электроэнергии, горводоканала, теплоэлектростанций, чтобы боевики не захватили их. Это тоже стратегические объекты, они должны функционировать бесперебойно, так как от них зависит жизнедеятельность города. Поэтому офицеры вели здесь усиленный контроль. Их помощь очень нужна была, ведь на многих из этих объектов не было надлежащей охраны, в качестве сторожей работали пенсионеры.

Один из офицеров, Ерлан Хайрушев, во время теракта находился непосредственно на площади и, рискуя своей жизнью, передавал информацию для принятия мер по спасению мирных граждан, оказавшихся в зоне обстрела.

— Эти люди и сами ведь рисковали своей жизнью, находясь в центре событий.

— Конечно. К сожалению, в ветеранской организации, руководимой генералом Нуримановым, были потери: общественник Сакен Битаев 6 января находился на площади и, спасая раненых людей, сам получил смертельное ранение и погиб. У него осталась семья, две дочери.

— На каких участках в те дни было особенно тяжело, по вашим ощущениям?

Везде было тяжело, но особенно запомнилась ситуация с госпиталем КНБ, куда были доставлены раненые пограничники. Террористы проследили, куда их увозят, и начали штурмовать здания Пограничной академии и Национальной гвардии, которые находились рядом с госпиталем. В Погранакадемии были оружие и боеприпасы для обучения курсантов, и боевики, конечно же, знали об этом и хотели завладеть ими.

Наличие оружия позволило бы им разрушить инфраструктуру города, захватить стратегические и жизненно важные объекты, далее убивать полицейских и силовиков, посеять страх, панику среди населения. Но пограничники и руководство госпиталя стойко отражали атаки боевиков, держали оборону, и наемники не смогли проникнуть на их территорию.

Тяжелая ситуация была с горбольницей №7 в Калкамане, которая почти три дня находилась в осадном положении. Медперсонал вместе с главврачом не ушли домой, а находились на рабочем месте и под угрозой жизни спасали, оперировали поступающих раненых. Медики вели себя поистине героически.

То же самое можно сказать о 1-й и 12-й городских больницах. В общей сложности, в Алматы во время беспорядков было совершено 20 нападений на медучреждения.

Хочу отдельно отметить заслуги руководителя координационного центра участников боевых действий в других государствах Мурата Абдушукурова и его боевых товарищей. Именно они внесли значимый вклад в сохранение лечебных учреждений Алматы, самоотверженно их защищая.

— Президент сказал, что террористы получали команду из единого командного центра. Где он находится, этот центр?

— Он может находиться где угодно – и в Казахстане, и в соседних странах. Здесь могли быть боевики, командиры среднего и нижнего уровня, их заместители, но не лидеры, они не будут подвергать себя опасности.

Экстремистские группировки финансируются международным терроризмом и даже олигархами, у них огромные средства.

— Почему наши силовые структуры не сразу отразили атаки боевиков?

— Организаторами этих террористических атак были в основном влиятельные люди нашего государства, у них были пособники из правоохранительных органов, которые настроены против государственной власти. Это было открытое предательство. Нам в спину ударили ножом наши же соотечественники.

Вот вы спрашивали, были ли там казахстанцы. Да, в основном были наши, а также из других государств. Если бы Алматы был захвачен, то могла прорваться основная часть экстремистов. Почему они захватили аэропорт? Чтобы пришли дополнительные отряды боевиков. И президент правильно сделал, что принял очень жесткие меры.

— Некоторые осуждают тот факт, что наш Верховный главнокомандующий обратился к руководителям стран ОДКБ...

— Это было очень правильное решение, ведь мы, к нашему стыду, видели, как некоторые правоохранительные органы сдали свои здания, склады с оружием. Думается, здесь отдельно была проведена работа организаторов с представителями силовых структур, поэтому многие попрятались и вместо того, чтобы помогать – заболели, срочно поймали коронавирус. Если бы террористы захватили город, они сразу бы появились. Они выжидали момент.

— То есть организаторы заговора рассчитывали на победу, они не предполагали, что потерпят поражение?

— Главные организаторы были уверены, что их план исполнится, все будет по их сценарию, иначе они не пошли бы на это. Я же говорю, они готовились к этому долго и тщательно, все до мелочей продумали.

Спасибо миротворцам, вставшим на защиту особо важных стратегических объектов и тем самым освободившим наших силовиков для борьбы с террористами.

— Как вы полагаете, заказчики теракта могут предпринять попытку снова организовать захват власти?

— Думаю, нет. Они испугались, ждут своей участи. Они сейчас хитрят, хотят сдать своих посредников, а самим уйти чистыми.

Поэтому мы просим Верховного главнокомандующего включить в команду по расследованию январских событий независимых ветеранов, в том числе боевых генералов. У нас есть бывшие генпрокуроры, бывшие руководители правоохранительных и силовых структур, у нас есть грамотные следователи, которые еще в советское время очень хорошо себя зарекомендовали.

— В Алматы еще остались террористы или они уже ушли?

— Все они уйти не могли, какая-то часть осталась в городе, затаились. Они не будут сейчас себя выдавать. Они могут быть в любом месте — и в многолюдном центре, и в пригороде. Это опытные боевики, которые знают, в каких местах они будут сливаться с мирными гражданами и оставаться незамеченными.

— Есть ли в Казахстане лагеря подготовки боевиков?

— Очень хороший вопрос. Не исключено.

Боевые лагеря вполне могут быть под видом специальных школ, санаториев, которые непонятно чьи, непонятно кем финансируются. Поэтому, на мой взгляд, необходимо проверить вокруг Алматы все спортивные и другие школы, спортивные базы, бывшие пионерские лагеря, дома отдыха, где могут содержаться и располагаться несколько сот хорошо обученных боевиков.

Эти объекты могут использоваться в качестве лагерей временного проживания наемников. Вывеска там может быть одна, а предназначение на самом деле совсем другое. Поэтому их все надо проверить.

— Все ли задержанные участники беспорядков являются экстремистами, террористами и боевиками?

— Однозначно, нет. Поэтому для объективного проведения следственных мероприятий в состав следователей правоохранительными органами должны быть включены независимые юристы и правозащитники от гражданского общества.

— Как вы думаете, могут ли быть среди погибших мирные митингующие и случайные прохожие?

— К сожалению, есть такие факты. Бой в городе – очень сложный вид боевых действий. А в эти трагические дни мирные митингующие оказались заложниками и служили щитом безопасности для боевиков, которые прицельно стреляли из их рядов, в основном в сумерках и в ночное время. Военнослужащих специального назначения вынуждали открывать ответный огонь, намеренно убивая их боевых товарищей.

Наши граждане, молодежь не подготовлены и не обучены беспрекословному исполнению требований чрезвычайного положения и тем более в период активной фазы контртеррористической операции. В этих случаях военнослужащим и силовикам разрешается самостоятельно открывать огонь на поражение.

— Сегодня угроза терроризма и безопасности нависла не только в Казахстане, но и во всем мире. Почему не проводятся систематически антитеррористические учения среди населения, чтобы каждый человек знал, что нужно делать в случае возникновения опасности?

— За других отвечать не берусь, но что касается Совета генералов, то мы еще в 2012 году били в колокола, обивали порог акимата, предупреждали, что есть такая угроза, и добились подписания меморандума с ветеранскими организациями Вооруженных сил РК, МВД, КНБ, Генеральной прокуратуры, создали общественное движение по противодействию религиозному экстремизму, провели немало важных целенаправленных мероприятий с привлечением заинтересованных и компетентных органов, духовенства, СМИ.

Но такая большая ответственная работа не по плечу только одной общественной организации. Надо, чтобы такого рода инициативы и идеи были поддержаны и подкреплены материально, организационно на всех уровнях власти, тогда будет эффект. Не сиюминутный, а стабильный. Мы все должны встать на борьбу с терроризмом и экстремизмом, если хотим сохранить мир и покой, независимость и территориальную целостность нашего государства.