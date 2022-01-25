Метель и туман ожидаются в Казахстане

На западе, севере и востоке страны ожидаются снег, метель, ветер и гололед. На остальной части Казахстана установится погода без осадков. Местами по республике – туман. РГП «Казгидромет»

Ночью на юго-западе, днем на северо-западе, севере Актюбинской области синоптики прогнозируют метель, на севере области – туман, днем на северо-западе, в центре области – ветер.

В Западно-Казахстанской области ожидается метель, на севере области – туман.

На юго-западе Мангистауской области – гололед, на юго-востоке, в центре области – туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области – метель, на севере области – туман, ночью на востоке области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, юго-западе Павлодарской области – метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области – метель, на западе области – туман.

На юге Акмолинской области, на юге и востоке Алматинской области, на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области, на севере, востоке, в центре Атырауской области, на севере, востоке Костанайской области, на севере, в центре Кызылординской области, на севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер. Температура воздуха ночью -18...-20°С, днем -11...-13°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем 0...-2°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +6...+8°С.