Отмену платной вакцинации препаратом Pfizer в Казахстане объяснили в Минздраве

Минздравом РК очень долгое время прорабатывался с компанией-поставщиком вакцины Pfizer вопрос поставки препарата для вакцинации на платной основе. К сожалению, на сегодня уже можно констатировать тот факт, что компания отказывает в поставке вакцины для иммунизации на платной основе, потому что на сегодня есть глобальный спрос на данный препарат. Вы сами видите, что, помимо вакцинации, во всех странах стартовала ревакцинация, и не только первый курс ревакцинации. Есть страны, которые начинают второй курс повторной иммунизации. Соответственно, спрос на вакцину всегда растет, и компания сегодня в первую очередь работает с правительством – то есть поставки для коммерческой реализации компания Pfizer не производит. Глава Комитета санэпидконтроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова

Она добавила, что позиция компании осталась неизменной несмотря на то, что власти долгое время пытались найти выходы и вести переговоры для того, чтобы дополнительный объем вакцины был поставлен в Казахстан для реализации на коммерческой основе.