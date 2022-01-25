17:56 25.01.2022
QazVac, Sinopharm и «Спутник Лайт» доступны казахстанцам для ревакцинации
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Комитета санэпидконтроля на брифинге в СЦК рассказала, какие вакцины против коронавируса доступны казахстанцам для ревакцинации, передает корреспондент Zakon.kz.
Айжан Есмагамбетова сообщила, что для ревакцинации на сегодня доступны вакцины QazVac, Sinopharm и «Спутник Лайт».
Речь идет о 150 тыс. дозах вакцины «Спутник Лайт», которые ранее доставили в Казахстан из соседней России.
На сегодня вакцины «Спутник Лайт» доставлены в ряд регионов и ревакцинация им там началась. Если говорить о количестве вакцин, то «Спутником Лайт» на сегодня повторно вакцинировано против КВИ 16 тыс. человек. То есть остаток – порядка 135 тыс. вакцин. Остаток вакцин Sinopharm составляет порядка 800 тыс., QazVac – порядка 150 тыс. По QazVac дополнительная партия, которая ежемесячно выпускается нашим заводом – это 500 тыс. доз. Она, в принципе, уже произведена и планируется, что на следующей неделе она также будет поставляться в регионы.Айжан Есмагамбетова