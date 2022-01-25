QazVac, Sinopharm и «Спутник Лайт» доступны казахстанцам для ревакцинации

Айжан Есмагамбетова сообщила, что для ревакцинации на сегодня доступны вакцины QazVac, Sinopharm и «Спутник Лайт».

Речь идет о 150 тыс. дозах вакцины «Спутник Лайт», которые ранее доставили в Казахстан из соседней России.