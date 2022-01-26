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Законодательство РК
10:01 26.01.2022

По каким заболеваниям уволенным военнослужащим с выслугой более 25 лет будут предоставлять лечение в санаториях

санаторно-курортное лечение для военнослужащих Фото: Zakon.kz
Минздрав РК подготовил перечень заболеваний, при которых предоставляется санаторно-курортное лечение лицам, уволенным с воинской службы, имеющим выслугу 25 и более лет, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли заболевания:

  1. Болезни сердечной мышцы и клапанов сердца

  2. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), включая инфаркт миокарда в функционально-восстановительном периоде, аневризму сердца, аорты с редкими, нетяжелыми приступами стенокардии

  3. Артериальная гипертензия

  4. Болезни периферических артерий и вен

  5. Болезни органов дыхания

  6. Болезни органов пищеварения

  7. Болезни обмена веществ и эндокринной системы

  8. Болезни нервной системы

  9. Болезни центральной нервной системы

  10. Церебро-васкулярные болезни

  11. Болезни костно-мышечной системы

  12. Болезни мочеполовой системы

  13. Болезни женских половых органов

  14. Болезни кожи

  15. Болезни крови и хронические интоксикации

  16. Болезни органов зрения

Более подробно можно посмотреть на сайте «Открытые НПА», где документ размещен для публичного обсуждения до 8 февраля.

Лариса Черненко
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