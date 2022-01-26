По каким заболеваниям уволенным военнослужащим с выслугой более 25 лет будут предоставлять лечение в санаториях

В частности, в перечень вошли заболевания:

Болезни сердечной мышцы и клапанов сердца Ишемическая болезнь сердца (ИБС), включая инфаркт миокарда в функционально-восстановительном периоде, аневризму сердца, аорты с редкими, нетяжелыми приступами стенокардии Артериальная гипертензия Болезни периферических артерий и вен Болезни органов дыхания Болезни органов пищеварения Болезни обмена веществ и эндокринной системы Болезни нервной системы Болезни центральной нервной системы Церебро-васкулярные болезни Болезни костно-мышечной системы Болезни мочеполовой системы Болезни женских половых органов Болезни кожи Болезни крови и хронические интоксикации Болезни органов зрения

Более подробно можно посмотреть на сайте «Открытые НПА», где документ размещен для публичного обсуждения до 8 февраля.