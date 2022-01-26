По каким заболеваниям уволенным военнослужащим с выслугой более 25 лет будут предоставлять лечение в санаториях
В частности, в перечень вошли заболевания:
Болезни сердечной мышцы и клапанов сердца
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), включая инфаркт миокарда в функционально-восстановительном периоде, аневризму сердца, аорты с редкими, нетяжелыми приступами стенокардии
Артериальная гипертензия
Болезни периферических артерий и вен
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни обмена веществ и эндокринной системы
Болезни нервной системы
Болезни центральной нервной системы
Церебро-васкулярные болезни
Болезни костно-мышечной системы
Болезни мочеполовой системы
Болезни женских половых органов
Болезни кожи
Болезни крови и хронические интоксикации
Болезни органов зрения
Более подробно можно посмотреть на сайте «Открытые НПА», где документ размещен для публичного обсуждения до 8 февраля.