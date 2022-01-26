Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:36 26.01.2022

Мародеры, ограбившие алматинские магазины, задержаны в Кентау

пойман в Туркестанской области Фото: пресс-служба ДП Туркестанскоц области
Предварительный размер нанесенного ущерба магазинам по продаже техники составил миллион тенге, передает Zakon.kz.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции УП Туркестана обратили внимание на двух мужчин, прибывших из Усть-Каменогорска и остановившихся в одной из гостиниц Кентау. Один из подозреваемых был задержан при сбыте похищенного в ломбард.

Как сообщил заместитель начальника ДП Туркестанской области по следствию полковник полиции Асылжан Калдарбеков, установлено, что молодой человек ранее был судим за разбой.

арест мородера

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

По словам подозреваемого, он с другом прибыл в Алматы 5 января. В результате погромов мародеры ограбили один из магазинов Kcell Activ, откуда вынесли пять телефонов Samsung, два беспроводных наушника и смарт-часы Apple watch.

Тем самым подозреваемые нанесли материальный ущерб на сумму миллион тенге. С целью скрыться от уголовного преследования они уехали домой, в Усть-Каменогорск, где успели сбыть три телефона, а деньги потратить. Позже, воспользовавшись тем, что сняты блокпосты, прибыли на такси в Туркестанскую область.

По данному факту сейчас проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». Подозреваемый находится под стражей. В качестве вещественного доказательства у него изъята часть похищенного. В ходе досудебного расследования мы намерены установить всю картину данного преступления.Полковник Калдарбеков

В пресс-службе ДП ТО отметили, что проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание подельника подозреваемого лица.

Оксана Житникова
Беспорядки-2022 Кентау Туркестанская область
Мы начали строительство нового Казахстана – Токаев
25.01.2022
Заказчики январских терактов рассчитывали на победу – генерал Махмут Телегусов
25.01.2022
Пик заболеваемости «Омикроном» в Казахстане прогнозируется в середине февраля
25.01.2022
Отключение электроэнергии в Казахстане – названа причина
25.01.2022
Нурболат Айдапкелов назначен первым зампредседателя правления АО «НУХ «Байтерек»
25.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости