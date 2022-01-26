Мародеры, ограбившие алматинские магазины, задержаны в Кентау

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции УП Туркестана обратили внимание на двух мужчин, прибывших из Усть-Каменогорска и остановившихся в одной из гостиниц Кентау. Один из подозреваемых был задержан при сбыте похищенного в ломбард.

Как сообщил заместитель начальника ДП Туркестанской области по следствию полковник полиции Асылжан Калдарбеков, установлено, что молодой человек ранее был судим за разбой.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

По словам подозреваемого, он с другом прибыл в Алматы 5 января. В результате погромов мародеры ограбили один из магазинов Kcell Activ, откуда вынесли пять телефонов Samsung, два беспроводных наушника и смарт-часы Apple watch.

Тем самым подозреваемые нанесли материальный ущерб на сумму миллион тенге. С целью скрыться от уголовного преследования они уехали домой, в Усть-Каменогорск, где успели сбыть три телефона, а деньги потратить. Позже, воспользовавшись тем, что сняты блокпосты, прибыли на такси в Туркестанскую область.

По данному факту сейчас проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». Подозреваемый находится под стражей. В качестве вещественного доказательства у него изъята часть похищенного. В ходе досудебного расследования мы намерены установить всю картину данного преступления. Полковник Калдарбеков

В пресс-службе ДП ТО отметили, что проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание подельника подозреваемого лица.