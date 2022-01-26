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12:21 26.01.2022

Аружан Сагандыкова проиграла четвертьфинал на AusOpen-2022

Теннис AusOpen-2022 Четвертьфинал Фото: Ktf.kz
Молодая казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова не смогла пробиться в полуфинал юниорского парного разряда на Открытом Чемпионате Австралии по теннису, сообщает Zakon.kz.

26 января в дуэте с россиянкой Екатериной Хайрутдиновой спортсменки проиграли теннисисткам из Канады – Кайле Кросс и Виктории Мбоко. Матч на стадии четвертьфинала завершился победой канадок в двух сетах – 6:2, 6:2. Сагандыкова была предпоследней участницей от Казахстана на австралийском турнире.

Теперь казахстанские болельщики с нетерпением ждут выхода на корты Мельбурна Анны Данилиной, которая по итогам нынешних соревнований стала первой ракеткой Казахстана в парной категории. Ее полуфинал в парном разряде пройдет 27 января в 6:00 (по времени Нур-Султана).

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