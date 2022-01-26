Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:10 26.01.2022

Сильный ветер и снег – прогноз погоды на 27 января

снег, ветер Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 января, передает Zakon.kz.
На западе, востоке, севере Казахстана – снег, на северо-западе страны – метель, на востоке – сильный ветер. На остальной территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике – туман, на юго-западе Казахстана ожидается гололед. РГП «Казгидромет»

На северо-востоке Мангистауской области ожидается туман, днем на западе, севере области – гололед.

На юге Костанайской области ожидается туман, днем на западе, севере области – низовая метель.

На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере, в горных, предгорных районах Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на севере, востоке Атырауской, на востоке Актюбинской, на юге Северо-Казахстанской, ночью и утром на юге и востоке Алматинской области ожидается туман.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -19...-21°С, днем -11...-13°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем 0...+2°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +8...+10°С.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Заказчики январских терактов рассчитывали на победу – генерал Махмут Телегусов
25.01.2022
Пик заболеваемости «Омикроном» в Казахстане прогнозируется в середине февраля
25.01.2022
«Красный» уровень террористической опасности отменяется в Алматы и двух областях
25.01.2022
Озвучен состав казахстанской олимпийской команды
25.01.2022
Энергосистема Казахстана восстановлена
25.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости