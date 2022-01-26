Появилось видео, как мародеры грабили магазин в аэропорту Алматы

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции на транспорте, во время беспорядков в Алматы 5-6 января текущего года был захвачен международный аэропорт. От мародеров пострадали торговые точки, расположенные в здании воздушной гавани, в том числе магазин «Французский дом», где был похищен товар на сумму более 17 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана семейная пара, обворовавшая магазин во время беспорядков. Похищенный товар они хранили дома, планировав его продать. Изъятые вещественные доказательства оцениваются в 1,5 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Задержанный 35-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания. Его 33-летняя гражданская супруга находится под подпиской о невыезде в связи с тем, что имеет двоих несовершеннолетних детей.