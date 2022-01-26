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Законодательство РК
18:17 26.01.2022

Табун лошадей поместили на штрафстоянку в Павлодарской области

Штрафстоянка Фото: пресс-служба департамента полиции Павлодарской области
В Успенском районе 40 голов лошадей полицейские отправили на штрафстоянку из-за того, что те паслись без присмотра около трасс, передает Zakon.kz.

Таким образом полицейские предотвращают дорожно-транспортных происшествий с участием бесхозно бродячего скота, а также проводят профилактику краж животных, находящихся без присмотра. Об этом сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

С начала года на территории нашего района было выявлено пять подобных фактов, где скот бродил по дорогам, не предусмотренным для этого местам. В соответствии с чем, 40 лошадей были помещены на штрафные стоянки. Начальник местной полицейской службы Успенского района Павлодарской области Куандык Шахманов.

Владельцев бесхозных животных привлекли к административной ответственности по статье 408 КоАП РК - нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.

На территории района функционируют 12 загонов для временного содержания бродячего скота.

Александр Смолин
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