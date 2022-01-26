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Законодательство РК
20:10 26.01.2022

Комиссию по выяснению причин блэкаута создали в Казахстане

Электричество Фото: pixabay.com
Цели специальной комиссии – выяснение причин и условий возникновения технологического нарушения в электрических сетях АО «КЕGOC», приведшего к нарушению электроснабжения потребителей южных регионов, передает Zakon.kz.

25 января в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и городах Алматы и Шымкент произошло аварийное отключение электроэнергии. В 16.00 того же дня подача электроэнергии потребителям всех регионов южной зоны Казахстана была восстановлена.

По результатам расследования будут выработаны организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений в будущем, а также повышению надежности функционирования единой электроэнергетической системы Республики Казахстан. Пресс-служба Министерства энергетики РК

Комиссия находится под руководством вице-министра энергетики.

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