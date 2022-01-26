Комиссию по выяснению причин блэкаута создали в Казахстане

25 января в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и городах Алматы и Шымкент произошло аварийное отключение электроэнергии. В 16.00 того же дня подача электроэнергии потребителям всех регионов южной зоны Казахстана была восстановлена.

По результатам расследования будут выработаны организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений в будущем, а также повышению надежности функционирования единой электроэнергетической системы Республики Казахстан. Пресс-служба Министерства энергетики РК

Комиссия находится под руководством вице-министра энергетики.