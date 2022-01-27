В беспорядках участвовали члены запрещенной в Казахстане радикальной ячейки

Отмечается, что целью указанной организации является создание «халифата» в отдельно взятой стране, в том числе и на территории Казахстана, что предполагает насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета.

Приверженцы этой организации категорически отрицают право на существование иных религий, предрекая неизбежное столкновение с ними, что подпадает под понятие религиозного экстремизма. Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Приговором Сарыаркинского райсуда Нур-Султана от 10.04.2018 года отдельные граждане Казахстана, являвшиеся членами «Йакын Инкар», осуждены к лишению свободы за экстремистскую деятельность на территории нашей страны.

В ведомстве сообщают, что в рамках уголовных дел у членов этой организации установлены намерения создать ячейки на территории Казахстана.

По этим же основаниям организация «Йакын Инкар» признана экстремистской в Кыргызстане.

В этой связи прокуратура города Нур-Султана, реализуя предусмотренные Законом «О прокуратуре» полномочия, обратилась в суд с заявлением о признании «Йакын Инкар» экстремистской организацией. Решением Есильского районного суда Нур-Султана от 10 октября 2018 года данное заявление удовлетворено в полном объеме. Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Суд признал «Йакын Инкар» экстремистской и запретил ее деятельность на всей территории Республики Казахстан, в том числе путем распространения информационных материалов и использования средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов.

Уважаемые граждане, Генеральная прокуратура разъясняет, что после решения суда любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации «Йакын Инкар» повлечет уголовную ответственность по статьям 182, 258 и 405 Уголовного кодекса. Генпрокуратура РК