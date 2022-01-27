Еще два детских дома закрыли в Казахстане

81% воспитанников детских домов Казахстана реализовали свое право жить в семьях. Количество детских домов сокращено до 30, в 2021 году было закрыто еще два детских дома, один центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, один Дом ребенка. На сегодняшний день в организациях для детей-сирот проживают около 4 тысяч воспитанников. Нами будет продолжена работа как по контролю за созданием комфортных условий, так и для того, чтобы дети воспитывались в семьях. Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова

Спикер напомнила, что в 2021 году был проведен госконтроль в сфере защиты прав детей. Тогда контролем было охвачено 390 детских объектов по всему Казахстану. В итоге, в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, и городах Нур-Султан и Шымкент были выявлены грубейшие нарушения прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Речь идет о нарушениях сроков их устройства в семьи, обеспечения жильем и трудоустройства.

Специалисты органов опеки данных регионов были привлечены по итогам проверки к административной ответственности в виде штрафов за несвоевременное и некорректное введение и республиканского банка данных и прочие нарушения. К примеру, специалисты органа опеки города Атырау допустили несвоевременное внесение изменений в анкеты восьми детей. Аналогичные нарушения практически по всем проверяемым регионам. В отделах образования Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областей были выявлены факты несвоевременной выплаты пособий на содержание детей, а также факты выплаты опекунам, попечителям, а также патронатным воспитателям средств не в полном объеме. Бибигуль Асылова

Вице-министр сообщила, что Комитет по охране прав детей утвердил Дорожную карту по устранению этих нарушений. Она станет в целом ориентиром в деятельности, плюс будет мониторить исполнение всех предписаний, которые были даны по итогам прошлого года.

В планах также в этом году расширять проверочные листы в отношении детских учреждений. Их будут проверять и на предмет соблюдения норм питания, обмундирования и установки камер видеонаблюдения.