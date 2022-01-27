Синоптики рассказали, какой будет погода 28 января

На большей части страны пройдут осадки, днем в горных районах юга сильный дождь и снег, ветер, метель, гололед. В центре и на востоке страны ожидается погода без осадков. Местами по республике – туман. РГП «Казгидромет»

На западе, юге, востоке Мангистауской области синоптики прогнозируют гололед, на севере – туман, на западе, востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается метель, на юге – туман.

Ночью на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области – туман, утром и днем на западе, севере, в горных, предгорных районах – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области – туман, в центре – усиление ветра до 15-20 м/с, во второй половине дня – гололед, метель.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области – туман, на северо-востоке усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с, днем на юго-западе, в горных районах – гололед.

На западе, юге Карагандинской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области, на севере, востоке, в центре Атырауской области, на северо-востоке Актюбинской области, западе Северо-Казахстанской области, юге Павлодарской области, севере, юге Восточно-Казахстанской области, ночью и утром на юге Алматинской области, западе Акмолинской области ожидается туман.