18:09 27.01.2022
Транспортно-логистический консорциум стран ЦА и Индии предложил создать Токаев
Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев во время выступления на саммите «Центральная Азия – Индия» предложил рассмотреть возможность создания межрегионального транспортно-логистического консорциума, передает корреспондент Zakon.kz.
Предлагаю сосредоточить наши усилия по ряду направлений. Центральная Азия имеет большой транспортно-логистический потенциал. По территории Казахстана проходит 11 международных транзитных коридоров - из них 5 железнодорожных и 6 автомобильных маршрутов обеспечивают высокую скорость движения грузов по направлению восток-запад и север-юг.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По его словам, на северо-западном направлении с учетом единой таможенной территории на пространстве ЕАЭС имеется беспрепятственный доступ к рынку России, а также ряду стран Восточной Европы.
Перспективен и юго-западный маршрут через казахстанские порты Актау и Курык с мощностью 26 млн тонн в год. Через Каспийское море они дают широкий доступ к государствам каспийского региона и далее на запад.
Президент напомнил, что за последние 10 лет Казахстан инвестировал в развитии транспортной инфраструктуры около 30 млрд долларов.
Мы продолжим вкладывать в модернизацию инфраструктуры значительные инвестиции. Для наших стран, не имеющих выхода к морю, это вопрос стратегического значения. Глубоко убежден, что ключевым элементом архитектуры взаимосвязанности центральной и южной Азии должна стать надежная, эффективная и безопасная транзитная инфраструктура. Для этого предлагаю рассмотреть возможность создания межрегионального транспортно-логистического консорциума. Данная структура могла бы обеспечить эффективную координацию национальных политик относительно полноценной и взаимовыгодной загрузки транспортных маршрутов направлений Индии, портов Каспийского моря и в Персидском заливе.Президент Казахстана