Транспортно-логистический консорциум стран ЦА и Индии предложил создать Токаев

Предлагаю сосредоточить наши усилия по ряду направлений. Центральная Азия имеет большой транспортно-логистический потенциал. По территории Казахстана проходит 11 международных транзитных коридоров - из них 5 железнодорожных и 6 автомобильных маршрутов обеспечивают высокую скорость движения грузов по направлению восток-запад и север-юг. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, на северо-западном направлении с учетом единой таможенной территории на пространстве ЕАЭС имеется беспрепятственный доступ к рынку России, а также ряду стран Восточной Европы.

Перспективен и юго-западный маршрут через казахстанские порты Актау и Курык с мощностью 26 млн тонн в год. Через Каспийское море они дают широкий доступ к государствам каспийского региона и далее на запад.

Президент напомнил, что за последние 10 лет Казахстан инвестировал в развитии транспортной инфраструктуры около 30 млрд долларов.