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19:38 27.01.2022

В Алматы у КАМАЗа на полном ходу отлетели колеса

происшествие Фото: instagram.com/kris.p.almaty.official
На проспекте Аль-Фараби в Алматы во время движения опрокинулся грузовик, сообщает Zakon.kz.

Видео с необычным ДТП быстро разлетелось по Казнету.

На кадрах водитель большегруза двигался в восточном направлении по проспекту, внезапно у КАМАЗа оторвались колеса и он упал на бок. К счастью, обошлось без жертв.

По данным городского ДП, 26 января в обед водитель не справился с управлением и грузовик опрокинулся на правый бок.

В результате ДТП пострадал водитель, он осмотрен врачами на месте. Материал находится в производстве УП Бостандыкского района.Пресс-служба ДП Алматы
Анастасия Московчук
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