19:38 27.01.2022
В Алматы у КАМАЗа на полном ходу отлетели колеса
Фото: instagram.com/kris.p.almaty.official
Видео с необычным ДТП быстро разлетелось по Казнету.
На кадрах водитель большегруза двигался в восточном направлении по проспекту, внезапно у КАМАЗа оторвались колеса и он упал на бок. К счастью, обошлось без жертв.
По данным городского ДП, 26 января в обед водитель не справился с управлением и грузовик опрокинулся на правый бок.
В результате ДТП пострадал водитель, он осмотрен врачами на месте. Материал находится в производстве УП Бостандыкского района.Пресс-служба ДП Алматы