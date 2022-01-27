В Алматы у КАМАЗа на полном ходу отлетели колеса

Видео с необычным ДТП быстро разлетелось по Казнету.

На кадрах водитель большегруза двигался в восточном направлении по проспекту, внезапно у КАМАЗа оторвались колеса и он упал на бок. К счастью, обошлось без жертв.

По данным городского ДП, 26 января в обед водитель не справился с управлением и грузовик опрокинулся на правый бок.