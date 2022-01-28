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17:05 28.01.2022

Кто из лидеров государств посетит церемонию открытия Игр в Пекине

Открытие Олимпиады главы государств Фото: akorda.kz
На церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине ждут приезда лидеров 20 различных государств, правительств и международных организаций, сообщает Zakon.kz.

Как передает Центральное телевидение Китая, по личному приглашению лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине ожидают приезд президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента РФ Владимира Путина, а также руководителей Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и многих других государств.

Председатель КНР Си Цзиньпин в период с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также проведет приветственный банкет для лидеров иностранных государств, глав правительств, членов королевских семей и глав международных организаций, которые приедут в Китай для участия в церемонии открытия Игр и соответствующих двусторонних мероприятиях.Центральное телевидение Китая

Из спортивных чиновников в Китай ждут президента МОК Томаса Баха, генсека ООН Антониу Гутерриша, генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, генсека ШОС и других лиц.

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Куандык Шынасилов
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