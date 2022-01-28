В декабре среднемесячная номинальная зарплата составила 268 051 тенге

При этом среднедушевые номинальные денежные доходы населения по предварительной оценке в ноябре 2021 года составили 131 978 тенге, что на 4,2% выше, чем в ноябре 2020 года.

Как отмечается, реальные денежные доходы за указанный период снизились на 4,1%.

Численность безработных в декабре прошлого года составила 449,9 тыс. человек. Уровень безработицы – 4,9% к рабочей силе.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец декабря составила 97,9 тыс. человек, или 1,1% к рабочей силе.