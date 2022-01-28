Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:45 28.01.2022

В декабре среднемесячная номинальная зарплата составила 268 051 тенге

зарплата в декабре 2021 года Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в декабре 2021 года составила 268 051 тенге, сообщает Zakon.kz.

При этом среднедушевые номинальные денежные доходы населения по предварительной оценке в ноябре 2021 года составили 131 978 тенге, что на 4,2% выше, чем в ноябре 2020 года.

Как отмечается, реальные денежные доходы за указанный период снизились на 4,1%.

Численность безработных в декабре прошлого года составила 449,9 тыс. человек. Уровень безработицы – 4,9% к рабочей силе.

Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец декабря составила 97,9 тыс. человек, или 1,1% к рабочей силе.

Лариса Черненко
Нацбюро Казахстан
Юрист Айжан Ташенова: Мы опять видим дешевое шоу от Мамая
27.01.2022
В Казахстане ослабили карантинные ограничения
27.01.2022
В Алматы у грузовика на полном ходу отлетели колеса
27.01.2022
«Казахмыс» подвел итоги производственной деятельности за 2021 год
27.01.2022
Афганистан откроет новые горизонты для торгово-экономических связей – Токаев
27.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости