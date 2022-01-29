08:28 29.01.2022
В Instagram произошел сбой
Фото: pixabay
Большинство пользователей Instagram не смогли войти в свои учетные записи. Проблемы наблюдаются в США, Канаде, России и Украине, сообщает Zakon.kz.
Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
На проблемы в работе приложения пожаловались пользователи из США, Великобритании, Канады, России и Украины.
По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу сайта, некоторые столкнулись с проблемами в приложении, в частности со входом в учетные записи.