В Instagram произошел сбой

Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

На проблемы в работе приложения пожаловались пользователи из США, Великобритании, Канады, России и Украины.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу сайта, некоторые столкнулись с проблемами в приложении, в частности со входом в учетные записи.