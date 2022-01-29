Apple, Amazon и Google стали самыми дорогими брендами

Группа Brand Finance опубликовала отчет Global 500 за 2022 год. В отчете перечислены 500 самых дорогих брендов в мире.

Лидирующую позицию сохранил Apple, чей бренд эксперты оценили в 355,1 млрд долларов. Следом за ним идет Amazon – 350,2 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Google с 263,4 млрд долларов. Далее расположились Microsoft и сеть магазинов Walmart.

Первую пятерку рейтинга заняли американские компании, в десятку попали и южнокорейский Samsung, а также китайские ICBC и Huawei.

Девять из десяти компаний, вошедших в десятку самых дорогих брендов мира, связаны с технологической отраслью.

В двадцатке рейтинга – банковские компании, автопроизводители, а также медиа и телеком.

Из российских компаний в рейтинге представлены «Сбер», «Газпром» и «Лукойл».