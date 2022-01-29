Задержаны браконьеры, застрелившие сибирскую косулю в Иле-Алатауском парке

28 января 2022 года инспекторы Тургенского филиала РГУ «Иле-Алатауский ГНПП» около 14:00 задержали трех браконьеров, стрелявших в сибирскую косулю. Инспекторы Тургенского филиала Е. Жылсбаев, К. Кумарбеков, А. Серикжан, М. Байтасов в процессе обхода территории квартала №9 Есикского лесничества вышли на браконьеров, разделывающих сибирскую косулю. В результате были задержаны трое граждан Республики Казахстан, занимающихся незаконной охотой. Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

При задержании у правонарушителей изъято ружье марки «Вепрь-308» калибра 7,62 (номер СА9615) и два безымянных, переделанных ружья. Правонарушители доставлены в отдел полиции Енбекшиказахского района Алматинской области.

Ведется досудебное расследование.

За данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии с Законом РК «Об особо охраняемых природных территориях» охота на особо охраняемых природных территориях запрещена.