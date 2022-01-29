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16:52 29.01.2022

Новую партию китайской вакцины доставили в Казахстан

доставка вакцин Фото: Zakon.kz
При содействии посольства РК в КНР из Пекина в Алматы прибыла очередная партия вакцины против COVID-19 производства корпорации Sinopharm (VeroCell), передает Zakon.kz.

Как сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ, всего доставлено 2 млн доз.

Прибывшая вакцина после завершения процедуры стикерования в оперативном порядке согласно разнарядки КСЭК МЗРК будет направлена в регионы страны. И в ближайшие дни будет доступна для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Казахстана, — говорится в сообщении.

Противоковидный препарат разработан Пекинским институтом биологических продуктов и одобрен ВОЗ весной этого года, он признан в 45 странах мира. Вакцина инактивированная, двухдозная. Срок хранения – 24 месяца.

Особенность вакцины Sinopharm в том, что процесс ее доставки не требует морозильной камеры, она хранится и транспортируется при температуре +2...+8 градусов.

Ранее Казахстан уже получал 4 млн доз препарата Пекинского института, а также в конце апреля миллион доз препарата, выпущенного в ОАЭ под торговым названием Hayat-Vax.

Елена Беляева
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