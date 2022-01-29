Президент прокомментировал отключение интернета во время январских событий

Касым-Жомарт Токаев отметил, что «информационно мы проиграли».

Это надо признать. Никто толком не объяснил мой приказ, так же, как и мои действия. Уже потом, в режиме ручного управления, я давал поручения выступить там, сказать здесь. Я с вами согласен, информационно мы проиграли. Но не до этого было. В то время разве можно было думать, кто о нас и что скажет. Интернет отключается в целом ряде стран, потому что его используют недобросовестные люди. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, среди командиров бандитских формирований были очень хорошо подготовленные в информационной сфере люди.

Фейки лились рекой. Это говорит о том, что эта вылазка против Казахстана была тщательно подготовлена, – заключил президент.